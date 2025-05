"L'Isola dei famosi 2025", l'ora della crisi: Angelo lascia l'isola, Antonella in preda allo sconforto

All'"Isola dei famosi 2025" è ancora Playa Uva, la spiaggia dei Giovani a tenere banco. Protagonista questa volta è Angelo Famao. Il cantante neomelodico infatti, dopo tre giorni di vita da naufrago sembra essere arrivato al capolinea. "Ho affrontato questa avventura con determinazione e convinzione - dice in un confessionale -, però purtroppo le cose non sono andate come previsto. Mi sento completamente confuso in tutti i sensi, non sono lucido per niente. Non mangio e non dormo da giorni". Angelo si lamenta anche degli animali, "che sembrano avercela tutti con me". Fatto sta che prende la decisione più dura: "Basta, ho deciso di lasciare l'isola".