"Isola dei Famosi": Lorenzo Tano è il primo eliminato dell'edizione

I naufraghi sono stati divisi in Senatori (over40) capitanati da Omar Fantini e i Giovani (under40) capitanati da Spadino. Entrambi i gruppi hanno allontanato due elementi della loro tribù che sono stati "esiliati" sull'isola di Montecristo. I primi giorni sono stati traumatici per tutti loro per via della mancanza di sonno e di cibo, in particolare per Angelo Famao e Leonardo Brum. Dopo pochissimo i due concorrenti hanno infatti chiesto alla produzione di potersi ritirare, ma poi ci hanno ripensato e sono stati riaccolti a patto che non partecipino alla prova leader. A sorpresa Antonella Mosetti ammette tra le lacrime di non aver ancora elaborato il lutto del papà: "La notte mi alzo con la nausea, è un dolore troppo grande. Non ce la faccio". La conduttrice la esorta a continuare, promettendo di avere in serbo per lei qualcosa che può aiutarla ad andare avanti. Anche Simona Ventura le chiede di resistere, ammettendo di aver scoperto un lato di lei inaspettato.