Mario Adinolfi a "L'Isola dei famosi", è lui il naufrago più discusso di questa edizione

Nato a Roma il 15 ottobre 1971, Mario Adinolfi inizia la sua carriera nel giornalismo dopo essersi laureato in Lettere: collabora dalla fine degli Anni Ottanta con quotidiani cattolici come Avvenire, Il Popolo e La Discussione. Dal 1991 nell'albo dei giornalisti, diventa professionista nel 1997 e lavora per la Rai al TG1 e ad altre testate dal 1996 al 2001. Ha condotto programmi radiofonici e televisivi per varie emittenti, tra cui per MTV il talk show "Pugni in Tasca", per Rai Uno "Settimo giorno" e per la tv satellitare "Contro Adinolfi". Opinionista e volto televisivo noto per le sue posizioni fortemente polemiche, ha fondato e diretto il quotidiano La Croce. Nel corso della seconda puntata del programma, Adinolfi è venuto a conoscenza dell'elezione del nuovo Papa, Leone XIV. Una scena che ha commosso il giornalista, fervente cattolico: "Avevo giurato che non avrei mai pianto, ma questo momento mi fa veramente felice: viva il Papa - ha detto il concorrente -. Ogni Papa ha dato il suo segno, lui sarà il 267esimo vescovo di Roma e ha iniziato il suo percorso, ho pensato che avrei iniziato questa avventura nel giorno del Conclave. La Chiesa fa del bene, anche a chi non crede: questo evento è stato notizia su tutti i notiziari del mondo, questo significa tanto".