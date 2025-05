"L'Isola dei famosi", Mario Adinolfi piange vendendo l'elezione di Leone XIV

In una breve clip, Adinolfi ha potuto assistere in differita al momento dell'Habemus Papam, che non ha potuto seguire proprio perché impegnato come naufrago in Honduras. Dopo aver visto il volto del nuovo Pontefice, e averne ascoltato il nome, Adinolfi non è riuscito a trattenere le lacrime: "Avevo giurato che non avrei mai pianto, ma questo momento mi fa veramente felice: viva il Papa - ha detto il concorrente -. Ogni Papa ha dato il suo segno, lui sarà il 267esimo vescovo di Roma e ha iniziato il suo percorso, ho pensato che avrei iniziato questa avventura nel giorno del Conclave. La Chiesa fa del bene, anche a chi non credo: questo evento è stato notizia su tutti i notiziari del mondo, questo significa tanto".