"L'Isola dei Famosi", l'ingresso in studio di Veronica Gentili e Simona Ventura: "Ne faremo di tutti i colori"

L'attesa è terminata e la nuova edizione de "L'Isola dei Famosi" prende ufficialmente il via. La puntata d'esordio del reality, in onda mercoledì 7 maggio in prima serata su Canale 5, si è aperta sotto la guida - per la prima volta - di Veronica Gentili. "Arrivati a questo punto possiamo dirlo, L'Isola è tornata - ha esordito con emozione la conduttrice, accolta in studio da un caloroso applauso -. Le prime volte non finiscono mai e questa sera è come se fosse un nuovo inizio, per me innanzitutto e per i naufraghi che stanno per sbarcare in Honduras adesso. Questa sera comincia un'avventura che non è solo un programma tv, ma sarà un viaggio alla scoperta dei limiti umani. Torniamo alle origini, in un'isola fatta di sopravvivenza estrema".