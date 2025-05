Nei primi giorni del reality Adinolfi è apparso ben disposto verso il gruppo, mostrando un'indole diversa a quella fumantina a cui ha abituato il pubblico in passato. Il cambiamento non ha evidentemente convinto l'attrice, che resta distante a livello umano da lui e l'ha inoltre accusato di essere privilegiato rispetto agli altri. Adinolfi, infatti, per problemi di salute ha diritto ad alcuni comfort ed è esentato dalle prove fisiche. Il giornalista ha ricambiato la cortesia durante il momento delle nomination. Non ha potuto fare il suo nome (gli ex esiliati sono immuni in quanto appena rientrati nel gruppo), ma davanti alle telecamere ha espresso chiaramente il suo pensiero: "Quello che ho sentito stasera non mi è piaciuto per niente. Le parole di Loredana Cannata le ho prese come un insulto ingiustificato. E' noto dall'inizio che io ho questa condizione e sottolinearla in questo modo, per fare emergere la propria condizione di non essere utile a tutti noi, è stata una bastardata". La Cannata, infatti, è vegana e per questo si rifiuta di uccidere e mangiare gli animali dell'isola. Una condizione che ha creato qualche attrito all'interno del gruppo dei senatori.