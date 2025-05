"L'Isola dei famosi", eliminato Lorenzo Tano: ecco chi va in nomination

Lorenzo Tano è il primo naufrago a essere eliminato in questa edizione de "L'Isola dei famosi". Il concorrente è stato battuto nel televoto che lo vedeva contrapporsi a Carly Tommasini, Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti. Il figlio di Rocco Siffredi è dunque il primo concorrente di quest'anno a dover fare ritorno in Italia, senza dover passare per un'altra isola.