"L'isola dei famosi", l'appello di Veronica Gentili per Gaza

"Prima di andare avanti, voglio cogliere l'occasione questa sera, visto che ci troviamo su un canale importante e di fronte a un pubblico numeroso, per fare una cosa a cui tengo molto", esordisce la conduttrice Veronica Gentili. E prosegue: "Voglio lanciare un appello: noi siamo qui a giocare a un gioco nel quale ci si mette alla prova e si accetta volontariamente di soffrire la fame. Purtroppo in questo momento, in un posto poco lontano da questo studio, a Gaza ci sono migliaia di bambini e non solo bambini, ovviamente, che la fame la soffrono, ma non per scelta. Ma perché si trovano in guerra senza neppure la possibilità di ricevere degli aiuti umanitari".