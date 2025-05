In prima serata su Canale 5 va in onda il terzo appuntamento con "L'Isola dei famosi", il programma condotto Veronica Gentili. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli. Senatori e Giovani sempre più divisi. Prosegue lo scontro tra due gruppi di naufraghi che, anche in diretta, si ritroveranno contrapposti con in palio un’importante ricompensa. Il fuoco, al centro delle vicende di Playa Uva per tutta la settimana, sarà ancora volta protagonista. Nell’aria ci sono traslochi e grandi cambiamenti, come saranno accolti dai naufraghi, alcuni dei quali provati da queste prime settimane sull’Isola?