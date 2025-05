"L'Isola dei Famosi" punisce i leader: Omar e Nunzio esiliati a Montecristo

suo vice Sull'Isola i Senatori discutono su come rapportarsi con lo Spirito dell'isola alla luce degli ultimi rimproveri ricevuti. Ad interrompere le conversazioni e le attività è il suono della campana, che annuncia l’arrivo di un comunicato. Lo Spirito dell’Isola riconosce il gesto nobile di aver ceduto un tizzone ai Giovani, ma lo definisce una grave violazione delle regole. Per tale ragione, ha deciso di prendere dei seri provvedimenti che coinvolgeranno l’intero gruppo: tutti dovranno rinunciare al fuoco. Ci sarà però un modo per riottenerlo. Il leader Omar sarà costretto a sopravvivere per due giornate intere su Montecristo. Il naufrago non si perde d’animo e prima di partire nomina Paolo suo vice. Alessia cerca di incoraggiare i compagni, ma il suo commento genera un acceso scontro con Mirko. A placare gli animi è arriva Dino il quale, oltre a prendere le difese della donna, invita Mirko a non polemizzare in quanto la punizione deriva proprio da un suo errore.