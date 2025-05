"Isola dei Famosi", nuovi gesti proibiti e malcontenti

Al suono della campanella, Senatori e Giovani si ritrovano in mare per scambiare due chiacchiere. Mirko si confronta con Leonardo e, in quell’occasione, apprende delle numerose difficoltà affrontate da Angelo in questi giorni sull’Isola. Chiara, invece, gli confida di non aver dormito in quanto la capanna è stata costruita sopra la tana dei granchi e ciò le ha provocato non poche preoccupazioni.