Lo Spirito de "L'Isola dei famosi" rimprovera Giovani e Senatori

All'Isola dei famosi i Giovani rinunciano a metà razione di riso in cambio di un nuovo kit da pesca e riescono finalmente ad accendere il fuoco. Lo Spirito dell'Isola, però, mette in guardia i gruppi e li invita a rispettare il regolamento. Non si possono parlare tra di loro e non possono scambiarsi oggetti.