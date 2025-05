Su "L'Isola dei Famosi" Carly a caccia del traditore: "Non mi tornano i conti”

Durante la seconda puntata de "L'Isola dei Famosi" (che ha visto l'eliminazione di Lorenzo Tano) Giovani e Senatori hanno mandato in nomination Carly e Patrizia. La ragazza non riesce a capire chi possa aver fatto il suo nome e ne discute con Spadino. A quanto sembra la naufraga si aspettava di essere a pari merito con un altro elemento del gruppo (probabilmente Leonardo) invece di essere la più votata: "Teresanna mi ha detto che non mi ha votata. O Teresanna mente o mi ha votato Angelo, ma se mi ha votato Angelo siamo tre contro tre". A fare il suo nome sono stati Leonardo, Angelo e Chiara, mentre Teresanna ha sacrificato Leonardo. Anche Spadino ha nominato Leonardo, Camila ha fatto il nome di Spadino e Carly quello di Angelo. Si tratta della seconda nomination consecutiva per Carly, che si sente sempre più isola dal gruppo, e non ha nascosto la sua delusione: "Non me l'aspettavo. Penso che mi abbia nominato Teresanna, anche se lei dice di no. Però a me i conti non tornano...". Con i suoi "interrogatori" riuscirà a dedurre come sono andate realmente le cose?