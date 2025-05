All'Isola dei famosi per riso e fuoco tra Senatori e Giovani cresce la tensione

Tuttavia, non tutti i Senatori sono contenti della situazione. Mario Adinolfi (che ha già diviso il gruppo con le sue idee sulla solidarietà tra donne), infatti, appare scettico riguardo all'accordo. Sostiene che i Giovani siano i soli responsabili della loro condizione e quindi non sia giusto penalizzare il proprio gruppo per favorire gli avversari. Gli altri sono più solidali, ma non nascondono che privarsi di una porzione di cibo sarà dura. Avendo ascoltato la discussione, Teresanna riferisce tutto ai suoi compagni di squadra e propone di mantenere l'accordo solo per il fuoco, rinunciando al riso. Nunzio è d'accordo e decide di accompagnarla a comunicare la loro proposta ai Senatori. Omar però si oppone e sceglie di rispettare le direttive dello Spirito dell'Isola. Un accordo extra potrebbe infatti voler dire violare ancora il regolamento, ricevendo altri provvedimenti. Lui stesso, in qualità di leader, è stato infatti esiliato insieme a Nunzio a Montecristo e non vuole incappare in nuove punizioni.