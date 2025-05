Lo scontro tra i due prosegue e le scintille non sembrano placarsi. "Ti rendi conto che in dieci giorni io so tutto di te e tu non sai niente di me, non hai chiesto nulla. Hai detto che ti servo perché so spaccare la legna, a me tu non servi invece. Mi hai attaccata così all'improvviso", tuona l'attrice. "Io non posso stare con una persona che dice che un animale vale più di una vita umana. Io credo in Dio e lei saluta il Sole, siamo su due pianeti diversi e non la reggo proprio", replica Mirko. "Non ho mai detto quella frase sugli animali", precisa l'attrice. Il confronto tra i due non sembra avere una fine, riusciranno a mettere da parte le loro divergenze e a diventare amici nelle prossime settimane?