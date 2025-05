Durante una clip che viene mostrata in studio, Mario Adinolfi parlando con alcuni naufraghi spiega: "Non credo che chiunque possa essere un papà e una mamma e non credo che un bambino possa stare con due papà. Siete voi donne che partorite con dolore, c'è scritto nella Bibbia". Di fronte a queste parole diversi concorrenti hanno storto il naso, ma a rispondere a tono è Simona Ventura. "Mario, vorrei dirti questo: il mestiere di genitore non te lo devo insegnare perché anche tu sei un genitore, ma il mestiere di genitore è difficilissimo", spiega l'opinionista. E prosegue: "Devo dirti, però, che non è un mestiere che per me ha una genesi biologica, ma lo si combatte e lo si guadagna sul campo".