"L'isola dei famosi", Carly Tommasini abbandona per un'infezione

"Volevo dire una cosa molto importante: è doveroso che tu ti curi prima di qualsiasi altra cosa, soprattutto perché parliamo di un aspetto molto sensibile per te, perché rappresenta la battaglia di vita che tu hai fatto in tutti questi anni per arrivare dove sei e per essere la donna che sei, la bella ragazza che abbiamo conosciuto e che ti è servita per definire la tua identità. Di fronte a questo le chiacchiere stanno a zero e noi ti diamo tutti un abbraccio enorme e ti auguriamo che la situazione medica si possa risolvere in tempi brevi. La prima cosa è che tu ti curi e che pensi a te e tutta la vita che hai davanti con tutte le belle cose che ti sei guadagnata", precisa Veronica Gentili. "Posso aggiungere una cosa? Al di là di quella che è stata la mia situazione fisica, mentale e psicologica quello che il mondo in Italia non vede di questo programma è che senza l'equipe e senza le persone che ruotano attorno a questo reality, sarei stata molto male. Ringrazio, quindi, i miei compagni di viaggio, mi dispiace non essere là con loro, e poi vorrei ringraziare tutto l'organo che rende questo programma attivo", conclude Carly.