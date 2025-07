"L'isola dei famosi", tutti i vincitori e cosa fanno oggi

Dopo tre anni di stop, “L’isola dei famosi” torna in onda per la prima volta su Canale 5 nel 2015 con la decima edizione. Alla conduzione, al posto di Nicola Savino, c’è Alessia Marcuzzi che viene affiancata in studio da Mara Venier e Alfonso Signorini in qualità di opinionisti. L’inviato da Cayos Cochinos (Honduras), invece, è Alvin. L’edizione dura 50 giorni e a partecipare sono 16 naufraghi. A conquistare la vittoria finale sono le Donatella, il duo musicale composto dalle sorelle gemelle Giulia e Silvia Provvedi. Le ragazze attualmente proseguono con la loro carriera musicale e sono state anche protagoniste nel film drammatico “La California” (2022), diretto da Cinzia Bomoll. Proprio per questa pellicola Giulia Provvedi si è aggiudicata il premio “Los Angeles Film Festival” per il miglior ruolo drammatico femminile. L’undicesima edizione è sempre condotta da Alessia Marcuzzi con la stessa platea di opinionisti e Alvin come inviato sull’isola. A cambiare, però, sono il numero di naufraghi che passa da 16 a 18, le puntate da 8 a 10 e il numero di giorni di permanenza che è di 62 giorni, contro i 50 precedenti. Ad aggiudicarsi la vittoria e un montepremi di 100mila euro è il pugile italiano e campione del mondo WBC nel 2008 Giacobbe Fragomeni. L’atleta, dopo essere tornato sul ring a gennaio del 2017, a dicembre dello stesso anno si ritira all’età di 47 anni. Nel 2022 è stato tra i testimonial ufficiali dei City Angels, un’associazione di volontariato fondata nel 1994 che opera tra Italia e Svizzera per aiutare e assistere le persone in difficoltà come senzatetto, tossicodipendenti, anziani e disabili. L’edizione viene, però, soprattutto ricordata perché segna il ritorno di Simona Ventura, storica e prima conduttrice del programma, che decide di mettersi in gioco come concorrente, resistendo per 34 giorni.