"L'Isola dei Famosi": Nicolas Vaporidis vince l'edizione più lunga del reality

Nicolas Vaporidis

"L'Isola dei Famosi" 2022

Ilary Blasi

Luca Daffrè

Carmen Di Pietro

è il vincitore de. L'attore ha trionfato nel corso della finale del programma condotto da, alla sedicesima edizione: la più lunga di sempre. Vaporidis ha battuto con l'87% delle preferenze del pubbliconell'ultimo televoto finale. Terza posizione, invece, per: considerata una delle possibili vincitrici alla vigilia, anche la naufraga è stata battuta in un altro televoto flash proprio da Vaporidis.

Nicolas Vaporidis, chi è il vincitore de "L'Isola dei Famosi"

Nato a Roma il 22 dicembre 1981,

Vaporidis

"Notte prima degli esami"

Fausto Brizzi

"Notte prima degli esami – Oggi"

tenta la carriera universitaria alla Sapienza dove studia Scienze della comunicazione. Poco decide di trasferirsi a Londra dove inizia a seguire corsi di recitazione al Lee Strasberg Theatre Institute. Ottiene il suo primo ruolo nel film "Il ronzio delle mosche" nel 2002 un anno più tardi è il protagonista nel film "13dici a tavola". Il 2006 è un anno fondamentale per la sua carriera diventando noto al grande pubblico condie con il sequel. Successivamente è protagonista in film di successo come "Come tu mi vuoi", "Cemento armato", "Questa notte è ancora nostra e "Maschi contro femmine", nel 2017 Vaporidis è nel cast di "Tutti i soldi del mondo", di Ridley Scott.

La sua vita privata è finita al centro dei riflettori grazie alle storie avute con

Cristiana Capotondi

Ilaria Spada

Giorgia Surina

Ali

. Nel 2012 sposa, conduttrice radiofonica e televisiva e attrice dalla quale divorzia poi nel 2016. Proprio nel corso di questa edizione de "L'Isola", Vaporidis ha parlato della sua attuale compagna , della quale però non ha voluto svelare ulteriori dettagli.