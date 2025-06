I finalisti dell'Isola dei famosi traslocano su Cayo Paloma

La giornata prosegue e, al calar della sera, i concorrenti si preparano a trascorrere la loro prima notte su Cayo Paloma. Ognuno di loro sceglie il proprio posto per la notte e si gode, in silenzio, il suono delle onde del mare. La tempesta si avvicina, ma sono pronti ad affrontare le ultime sfide con coraggio e determinazione. Il giorno dopo Mario decide di concedersi un bagno mattutino nelle acque cristalline di Cayo Paloma e invita tutti i suoi compagni a seguirlo. Tuttavia, un imprevisto interrompe la giornata: la pioggia arriva su Cayo Paloma. Mentre Loredana, Omar e Cristina si rimboccano le maniche per costruire un nuovo riparo, Teresanna e Mario decidono di godersi il suggestivo momento sotto la pioggia.