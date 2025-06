Durante la raccolta, Cristina e Teresanna sono guidate a distanza da Omar e Jey. Tuttavia, la situazione si complica rapidamente: al rientro Omar rimprovera infatti Teresanna di aver raccolto troppe lumache e di non averne lasciate abbastanza per i giorni a venire. Teresanna spiega di averle prese per usarle come esche, esattamente come aveva fatto lui qualche giorno prima. Il comico ribatte però che ne hanno a sufficienza per la pesca e lo scontro si accende. "Perché la tua cassetta può essere piena di lumache e la mia no? Decidi sempre tu se dobbiamo mangiarle, se non possiamo mangiarle o se servono per pescare", domanda polemica l'ex tronista. "Non è che quello che pensi tu è sempre giusto e quello che fanno gli altri è sbagliato"