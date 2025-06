Mario negli ultimi tempi è diventato sempre più agile grazie ai chili persi e per questo lo Spirito dell'Isola gli ha affidato una missione segreta. In cambio di una ricompensa, dovrà portare a termine senza farsi scoprire dai compagni alcuni compiti tutt'altro che semplici. "Dovrai far cantare a Teresanna il ritornello di 'O mia bela madunina', chiedere a Patrizia Rossetti di fare una televendita del riso honduras, farti dare un bacio sulla guancia da Omar e imparare una posizione yoga da Loredana", si legge nel comunicato. "Se riuscirai nella missione riceverai un uovo a testa per te e per i compagni".