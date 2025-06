"L'Isola dei famosi", gli eliminati e i nominati dell'ottava puntata

Sono Mirko Frezza e Ahlam El Brinisi gli eliminati della puntata de "L'Isola dei famosi" del 19 giugno. I due concorrenti sono stati costretti a lasciare l'Honduras e a tornare in Italia. Il primo è uscito sconfitto dal televoto che lo vedeva in sfida con i concorrenti di Cayo Paloma: Teresanna Pugliese e Patrizia Rossetti. Ahlam, invece, è la concorrente che il pubblico ha voluto mandare a casa tra i naufraghi in corsa sull'ultima spiaggia.