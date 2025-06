"L'Isola dei famosi", svelati i chili persi da Mario Adinolfi in Honduras

Una volta rientrati in studio, Veronica Gentili ha svelato il peso raggiunto da Adinolfi nel corso di questa esperienza in Honduras: "Pesavi 221 chili - ha esordito la conduttrice -, sei arrivato a 199,3. Hai superato la soglia". Il totale, quindi, sarebbe di 21 chili e 700 grammi. Un risultato importante ottenuto nel corso di un mese e mezzo. Per Cruciani, però, il nuovo Adinolfi non durerà a lungo: "Farà come Winston Churchill che diceva: il segreto della mia longevità è sport, mai praticato".