"L'Isola dei Famosi", Cristina Plevani contro Dino Giarrusso: "Sei un classista"

Interpellata da Veronica Gentili, Cristina ha sbottato: "Se per essere una persona che vale qualcosa nella vita devo per forza elencare sempre conoscenze, titoli di studio e lavori, non sono come Dino". E ancora: "Per me lui è un classista che giudica le persone solo ed esclusivamente se hanno un titolo di studio. Io in 25 anni sarò stata una persona normale con un lavoro normale ma non mi sento inferiore a Dino Giarrusso". Quest'ultimo dal canto suo, ha replicato sostenendo di essere stato accusata dalla sua compagna d'avventura di essere come la "sabbia nel costume".