Sull'Isola dei famosi il cerchio si stringe per i naufraghi

La semifinale si avvicina e ormai si gioca a carte scoperte. Il gruppo si è spaccato, con in mezzo Mirko che per ora non si è schierato con nessuno. Per Teresanna Mario nel suo teatrino dei burattini ha assoldato Omar e Cristina. Il comico conferma che ci sono due squadre e che una la sua sta sopravvivendo al contrario dell'altra. Al netto delle strategie, Simona Ventura consiglia a tutti di buttarsi e giocare a viso scoperto.