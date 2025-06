Sull'Isola dei famosi Chiara commossa: "Devo imparare a dare più valore a mia mamma"

In un momento di relax, sedute in spiaggia, Chiara e Teresanna si ritagliano un po' di tempo per scambiarsi confidenze. "Una delle cose che mi ha insegnato questa esperienza, anche se non me l'aspettavo, è dare importanza a mia madre. L'ultima volta che l'ho sentita era in aeroporto ed era agitata, ma io cercavo di sdrammatizzare", rivela Chiara. "Quando la chiamo sa che c'è un problema... non le faccio mai una chiamata per salutarla e sapere come sta. E' sempre lei che mi deve chiedere 'quando vieni? quando passi?'. E' lei che mi chiama per sapere se sono viva, dopo giorni che non mi sente".