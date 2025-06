Sull'Isola dei famosi Ahlam e Dino "invitano" i nuovi spiaggiati a pranzo

Nel frattempo Paolo coglie l'occasione per aggiornare Dino sugli ultimi litigi dell'isola principale e in particolare la diatriba tra Mirko e Patrizia riguardo alla gestione del cibo. Patrizia ha addirittura confessato a Cristina di non voler più interferire nella preparazione dei pasti, per evitare di creare malintesi. Mentre a Playa Dos si intrecciano dinamiche strategiche, sfoghi emotivi (come quello tra Teresanna e Omar) e nuove alleanze, sull'ultima spiaggia per il momento prevalgono la condivisione e la tranquillità. Ma si sa, sull'Isola dei Famosi, l'equilibrio è sempre fragile e ogni giorno può portare nuove sfide, rivelazioni e sorprese.