"Isola dei famosi", sconforto e nuovi malcontenti su Playa Dos

Sull'Isola dei famosi Patrizia vive un momento di sconforto e scoppia in lacrime, ma viene presto confortata da Mario. Il giornalista la invita a non mollare e le ricorda che anche da casa c’è chi continua ad amarla e a supportarla. Tra ricordi e considerazioni Mirko e Mario ripensano con allegria alla prova superata durante la puntata e iniziano a ipotizzare l’esistenza di una “Ultima Spiaggia”. Mirko, però, dichiara che, in caso di eliminazione, non sarebbe disposto a restare.