"Isola dei famosi", la sesta puntata in tempo reale

Loredana non ha nascosto il suo dispiacere per non essere stata salvata da Cristina, durante la catena della nomination, che riteneva una sua amica. Dal canto suo la Plevani ha confessato che l'attrice ha frainteso il loro rapporti, e che tra le due non c'è alcuna amicizia. Una volta che la Cannata ne ha preso atto, duramente la sesta puntata le due vengono imbarcate su una canoa che le mette a dura prova per salvarsi dalla nomination. Arrivano a Playa Uva e si godono un drink, un succo di frutta e una brioche. Tornano in tempo e sono salve dal televoto.