"L'Isola dei famosi", la crisi di Chiara Balistreri: "Sono stanca e nervosa"

Chiara Balistreri sta vivendo un momento molto delicato in Honduras. La concorrente de "L'Isola dei famosi" ha espresso negli ultimi giorni la sua stanchezza per quanto sta vivendo con gli altri naufraghi, in una convivenza che si fa sempre più difficili non solo per già complesse condizioni di vita che sono costretti ad affrontare gli abitanti della Playa, ma anche per i rapporti sempre più incrinati e le tensioni nel gruppo.