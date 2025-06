Sull'Isola dei famosi Cristina sbotta contro i naufraghi pigri

Sull'Isola dei famosi la stanchezza e la fame rendono i naufraghi sempre più irrequieti. Dopo essere stata zitta in diverse occasioni, Cristina Plevani non riesce più a trattenersi e sbotta per la questione legna. Stanca della scarsa collaborazione sull’Isola, accusa alcuni compagni di parlare troppo e di sprecare le scorte senza motivo. Il suo atteggiamento suscita l’indignazione di Loredana e Omar, che riflettono sul suo comportamento. Omar difende però in parte la donna, ritenendo che abbia fatto bene a sollevare la questione anche se con toni accesi. La sua presa di posizione forte potrebbe, infatti, stimolare tutti a collaborare di più e rendere il lavoro più equo.