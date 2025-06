Sull'Isola dei famosi pranzetto in riva al mare per Mario e Loredana

Le acque si agitano per i naufraghi dell'Isola dei famosi. Lo Spirito dell'Isola invita infatti Mario e Loredana a recarsi in un luogo misterioso. Nonostante le scarse informazioni, i due partono per portare a termine la missione. Arrivati sulla Playa, trovano una tavola imbandita e una scelta difficile: per accedere al pranzo, devono escludere due compagni dalla prossima prova Leader. Mario, senza esitazioni, sceglie Jey, considerato troppo forte. Loredana, inizialmente riluttante, si lascia convincere e sceglie Cristina, giustificando la sua decisione come una risposta alla recente nomination ricevuta. Dopo il pranzo, i due tornano in spiaggia e raccontano tutto al gruppo, suscitando nuove reazioni nei compagni.