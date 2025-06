Piangendo la ragazza spiega al giornalista che pensa che tutto sia stato "super cattivo" nei suoi confronti e che l'eliminazione flash non le ha dato nemmeno la possibilità di provare agli altri il proprio impegno. "A che cosa è servito darsi da fare con tutti? Cercare di far amicizia con tutti, di aiutare tutti? Imparare a pescare? Per poi essere eliminata in due minuti", dice Ahlam in lacrime, ricordando anche di aver dovuto affrontare la sua più grande paura, quella di stare stt'acqua, durante la gara che ha decretato la sua eliminazione. La naufraga pensa di essersi sempre impegnata al massimo per il bene del gruppo ed è convinta che la sua eliminazione sia stata ingiusta nonostante l’impegno costante a favore di tutti gli altri naufraghi. Dino prova a consolarla, ricordandole che durante i daily tutti hanno potuto vedere e apprezzare il suo impegno ma che c'è una sorta di "cattiveria" sull'Isola e che anche le ingiustizie fanno parte dell’esperienza.

Dino le chiede se vorrebbe tornare sull'altra Isola e Ahlam risponde che vorrebbe almeno essere messa in nomination, perché è sicura che i suoi compagni non la voterebbero. "Mi chiedo cosa ho sbagliato? Ma so che non ho sbagliato nulla...". Dino le dà ragione e le dice che purtroppo è stata sfortunata.