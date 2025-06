All'"Isola dei famosi" Loredana delusa da Cristina

All'Isola dei famosi le ultime nomination hanno scatenato diversi malumori. Loredana Cannata è finita in nomination con Jasmin Salvati e Teresanna Pugliese, e durante una riunione di gruppo la Naufraga ha espresso la sua delusione per non essere stata salvata da Cristina durante la reazione a catena. "Non capisco proprio il suo ragionamento, non capisco la persona. Mi è dispiaciuto non essere stata salvata di nuovo in una catena a scelta". Ciò ha fatto scaturire un acceso confronto.