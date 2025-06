Veronica chiede ai tre naufraghi al televoto di alzarsi per fare un ultimo riassunto della loro avventura fino a ora prima di dare lo stop al televoto. Dopodiché in un filmato si ripercorre l'ultima settimana, in cui emerge come Dino abbia messo in atto diverse strategie, prima per far votare Chiara e poi riaccreditarsi agli occhi del pubblico. Lui dice che prima nessuno era suo nemico, poi l'arrivo di Teresanna ha cambiato un po' le dinamiche. Si parla poi di come siano cambiati i rapporti tra Mario e Teresanna, che si sono avvicinati e in qualche modo scoperti. Patrizia, infine, racconta di come gli ultimi giorni li abbia trascorsi in maniera più serena e di come abbia iniziato ad amare un po' di più l'isola.