Sull'Isola dei famosi Jasmin contro Chiara: "Ti sei esposta solo per visibilità"

Jasmin sembra avere il dente avvelenato soprattutto con Chiara, la quale sottolinea come sia partita molto prevenuta nei suoi confronti. "Io sono tranquillissima. Mi rode perché l'olio no, l'acqua no mentre tu ci sciacqui tutti i panni e noi rimaniamo senza". La compagna di avventura cerca di ribattere punto per punto, mantenendo la calma: "Dell'olio non te l'ho detto io e ho usato l'acqua del mare per i panni. Sei tu che ti sei lavata i capelli con l'acqua della bottiglia". A questo punto Jasmin l'attacca sul personale, tirando in ballo il passato Chiara: "Per favore, che stai qua solo per visibilità come hai fatto tutte le altre cose. Tutti hanno le loro storie, ma non tutti le espongono per visibilità. Se mi esponessi io sulla mia storia per visibilità...".