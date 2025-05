Sull'Isola dei famosi i nuovi naufraghi cedono il cibo ai compagni

Appena arrivati sulla spiaggia, i tre nuovi arrivati hanno in serbo un piccolo regalo per gli altri naufraghi: rinunceranno alla loro porzione di cibo per far mangiare di più gli altri. "Per il riso oggi per noi nulla, cediamo la nostra parte. Abbiamo mangiato stamattina e arriviamo da giorni in cui abbiamo mangiato. Non vi preoccupate, mangiate. Siamo sicurissimi", annunciano decisi. Gli altri naufraghi accettano volentieri il riso, ringraziandoli per la generosità. Un gesto spontaneo e quasi dovuto per Jey Lillo: "Abbiamo ovviamente ceduto la nostra prima porzione di riso perché siamo entrati ora. Ci sembrava giusto. Nn perché non abbiamo fame, perché devo essere sincero ce l'ho. Però va bene così". A seguito dei diversi imprevisti verificatisi nella settimana precedente, Teresanna decide di delegare a Patrizia e Cristina la suddivisione del riso. Tuttavia, la sua scelta non sembra convincere Dino, che osserva la situazione con un certo disappunto.