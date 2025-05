"L'isola dei famosi": un eliminato, un ritiro, tre new entry e tre in nomination

Nel corso della quarta puntata, sull'isola sono sbarcati tre nuovi naufraghi: Ahlam El Brinis, Jey Lillo e Jasmin Salvati. Ahlam è una modella italo-marocchina che nel 2015 ha partecipato a "Miss Italia" e in seguito ha fatto parte del corpo di ballo del programma "Colorado". Jey è nato a Napoli ed è appassionato di magia e illusionismo. Ha preso parte a diversi programmi come "Tu Sì Que Vales", "Ciao Darwin". È stato anche uno dei concorrenti dell’ultima edizione di "Pechino Express" in coppia con il fratello. Jasmin, infine, è di origine egiziana ed è l'ex fidanzata di Samuele Bragelli, detto "Spadino", che si è ritirato nel corso della terza puntata. Nel 2022 ha partecipato a "Ex On The Beach", mentre nel 2024 è stata tra i protagonisti della prima stagione di "Italia Shore".