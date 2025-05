"L'Isola dei Famosi", tensioni crescenti tra i naufraghi e Mario definisce i nuovi arrivati "aspiranti Premi Nobel"

Durante il pranzo, Dino manifesta il proprio malcontento per le offese ricevute e, essendo stato definito da Patrizia un “avvoltoio”, esterna la sua delusione. Grazie alla mediazione di Omar, i due riescono a riconciliarsi, ma il clima resta teso. Un confronto a tre tra Jasmin, Chiara e Dino infiamma Playa Dos: volano accuse reciproche di complotti e strategie nascoste, in un gioco sempre più teso tra sopravvivenza e diplomazia.

Anche la gestione del cibo finisce al centro delle discussioni: Omar manifesta a Teresanna le sue perplessità sulla nuova modalità di distribuzione del riso, ritenendo più equo il metodo adottato precedentemente da Dino. Il gruppo si riunisce per riflettere su come migliorare il razionamento delle provviste, consapevoli che ogni scelta può diventare motivo di tensione.

Dino, ancora scosso dalle dinamiche delle Nomination, apprende da Mirko che Teresanna avrebbe comunque scelto di votarlo. Tornato in spiaggia, affronta la Naufraga che, con fermezza, conferma la propria posizione.