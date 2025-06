Sull'Isola dei famosi Adinolfi si confessa: "Sono ingrassato dopo il suicidio di mia sorella"

Il naufrago non si tira indietro e, un po' a sorpresa, racconta un episodio drammatico del suo passato: "C'è stato un fatto scatenante, è una cosa che è diventata anche fondamentale per me. L'unica sorella che ho si è suicidata nel 1997 e da allora ogni anno ho preso cinque chili. Se fai il conto è esattamente il peso che ho adesso". Mario ha ammesso di non aver superato il dolore, ma di essere obbligato a conviverci: "Non potrò mai essere riappacificato con quello che è successo. Sono fatti pesanti ed è una ferita che non si cicatrizza. Devo dire che, qualche volta, parlarne mi aiuta".