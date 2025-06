Mercoledì 4 giugno, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "L’Isola dei Famosi", il programma condotto Veronica Gentili. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli. Dino Giarrusso, Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti sono finiti in nomination nel corso della scorsa puntata ma… tutti i naufraghi, a sorpresa, saranno a rischio esclusione.