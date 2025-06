"L'Isola dei Famosi": due naufraghi finiscono sull'Ultima Spiaggia, tre in nomination

Nel corso della serata, Veronica Gentili chiude il primo televoto che vedeva in nomination Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti e Dino Giarrusso. Alla lettura del verdetto, quest'ultimo è costretto a lasciare Playa Palapa per trasferirsi sull'Ultima Spiaggia, dove decide di proseguire la sua esperienza in Honduras lontano dagli altri concorrenti.



Poco dopo, però, una catena di salvataggi e una successiva prova apnea aprono un televoto flash che vede Jasmin Salvati avere la meglio su Ahlam El Brinis. Anche la modella approda così sull'Ultima Spiaggia e decide di continuare il gioco in compagnia di Dino Giarrusso.