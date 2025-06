"L'Isola dei Famosi": Chiara Balistreri scopre la sentenza per il processo all'ex fidanzato e si emoziona

Al termine della clip, la parola passa dunque a Veronica Gentili, che prima elogia l'atteggiamento di Chiara Balistreri e poi fa un importante annuncio: "Negli scorsi giorni c'è stato il processo per maltrattamenti e aggressione a carico del tuo ex fidanzato e voglio annunciarti che si è concluso con una sentenza definitiva: è stato condannato a sei anni e tre mesi di reclusione".



Parole di fronte alle quali la giovane fatica a trattenere le lacrime: "Grazie innanzitutto per avermelo detto. Ci tenevo molto perché sono tre anni che combatto su questa battaglia e dare anche l'esempio a tante altre donne che si può avere giustizia per me è importante". E ribadisce il suo impegno: "Ho accettato L'Isola sì per la mia storia, ma anche per dimostrare a tante ragazze che esiste una luce in fondo a quel tunnel che sembra non finire mai".