"L'Isola dei Famosi", Simona Ventura riprende Jasmin Salvati: "Come ti permetti? Chiedi scusa immediatamente"

A non gradire la dichiarazione di Jasmin è anche Simona Ventura, la quale dallo studio pretende le scuse della concorrente: "L'anno scorso in Italia sono morte 113 donne per femminicidio. Quest'anno ne sono morte, a oggi, 28. Troviamo Chiara Balistreri che è stata massacrata dal suo fidanzato, che ha tentato di ucciderla. L'ha denunciato con un grandissimo coraggio, quindi tu devi chiedere scusa immediatamente a una che manda un messaggio del genere. Immediatamente. E non devi osare mai più dire che è una persona che porta un messaggio per visibilità, perché lei è andata in ospedale con le ossa rotte e si è salvata per il suo coraggio e la sua grinta. Ma come ti permetti?".



Alle parole dell'opinionista fa eco il pensiero di Veronica Gentili: "Ci sono delle schermaglie sull'isola, si litiga. Però è molto importante capire che la visibilità non è uguale per tutti. C'è chi fa televisione per farsi vedere, c'è chi diventa testimonial di un messaggio, suo malgrado o per sua gioia". E conclude: "Non puoi delegittimare o mettere in discussione una storia come quella di Chiara".