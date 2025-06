"Isola dei famosi", la crisi di Cristina: sconforto e lacrime

Nel corso della quarta puntata Cristina si è trovata in lacrime, confessando al pubblico di sentirsi irrisolta e di non riuscire a esprimere le proprie emozioni. La prima vincitrice del "Grande Fratello" aveva spiegato in quella circostanza di aver costruito una corazza in modo da mettere da parte i propri sentimenti. "Non amo le emozioni e non voglio lasciarmi andare alle emozioni. Non voglio essere debole e non voglio essere vista debole" aveva detto.