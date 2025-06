La sesta puntata de "L'isola dei famosi" è stata ricca di emozioni e di colpi di scena. I naufraghi si sono sfidati in un televoto flash, ma hanno avuto la possibilità di ottenere l'immunità superando delle sfide complesse dal punto di vista fisico e psicologico. Mario Adinolfi, per esempio, si è dovuto rasare la testa e la barba a zero per mangiare un pezzo di carne alla griglia ed evitare il televoto. Oltre a esserci state delle eliminazioni, tre concorrenti sono finiti in nomination e ora toccherà al pubblico a casa decidere chi salvare.