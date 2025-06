"L'isola dei famosi", Giuseppe Cruciani rivela: "Mi faccio una doccia alla settimana"

Teresanna Pugliese, Chiara Balistreri e Patrizia Rossetti, per ottenere l'immunià dal televoto flash e per avere la possibilità di farsi una doccia e uno shampoo, devono affrontare una sfida davvero complessa. A turno, le tre concorrenti devono inserire la mano in tre teche diverse per recuperare una moneta blu. Se la moneta estratta non è del colore giusto, per continuare la prova saranno costrette a bere una bevanda disgustosa. Ma non è tutto: le teche non sono affatto vuote. Al loro interno si nascondono blatte, scarafaggi e vermi. Se riusciranno a superare la sfida, saranno escluse dal televoto e potranno finalmente concedersi una doccia con tanto di shampoo. In caso contrario, finiranno in nomination.