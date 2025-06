"Isola dei famosi", il racconto della settima puntata

Stasera, lunedì 16 giugno, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con "L'Isola dei famosi", il programma condotto Veronica Gentili e prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli. Visite speciali e sfide a sorpresa per i naufraghi. Sarà una puntata piena di emozioni ma anche di insidie per tutto il gruppo. Al televoto Mirko Frezza, Chiara Balestrieri e Teresanna Pugliese. Chi dovrà abbandonare il gioco? Non mancheranno le nomination che saranno sempre più dirette.