"Isola dei Famosi", la puntata della resa dei conti

Mercoledì 18 giugno in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con "L’Isola dei Famosi", il programma condotto Veronica Gentili. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli. Ospiti in studio dell'ottava puntata Giuseppe Cruciani e Scintilla.